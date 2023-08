Hat der Hochwasserschutz für Klagenfurt versagt?

Mehrere Häuser in einer kleinen Siedlung überflutet, die Glan ein reißender brauner Fluss, der an manchen Stellen überzugehen drohte, volle Keller, ein überlastetes Kanalsystem in der gesamten Landeshauptstadt: Hätte nicht das große Rückhaltebecken am Zollfeld genau solche Schäden verhindern müssen?