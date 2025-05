Drachenjagd: Football, Yoga und lustige Lesungen

Fuchsnaseee... oder doch Namaste?

Am Kardinalplatz kannst du dich anschließend bei „Yoga für Weltenbummler“ in der Katze-Kuh- oder in der Kobra-Pose entspannen. Da sag’ ich nur Fuchsnaseee… oder nein – Namaste! Hoch hinaus geht es im Architektur Haus Klagenfurt. Dort kannst du dir deinen eigenen Drachen bauen und ihn anschließend fliegen lassen. Ich wüsste da schon ein Motiv! Wie wäre es mit einem Theo-Lesefuchs-Drachen?