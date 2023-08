Versuchter Missbrauch an einer Siebenjährigen

Das Kind spielte zu Mittag in einem Garten vor einem Wohnhaus in Feldkirch-Tisis, als sich der Mann näherte. In weiterer Folge soll der Unbekannte versucht haben, die Siebenjährige zu missbrauchen. Er wurde dabei jedoch von einer Passantin gesehen, die sofort Alarm schlug und die Polizei rief. Der Mann ergriff umgehend die Flucht und setzte sich mit einem Rad in Richtung Schweizer Grenze ab. Eine sofort eingeleitete Großfahndung, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, blieb erfolglos. Nähere Details gab die Polizei aus „ermittlungstechnischen Gründen“ nicht bekannt.