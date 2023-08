„Es gibt hier zu viel Wohnbau nur für Reiche“

Die „Krone“ hat vergangenen Freitag vorgerechnet: Wer in Salzburg etwa eine 70 Quadratmeter-Wohnung für gesamt 580.000 Euro (Kaufpreis plus Nebenkosten) erwirbt, 20 Prozent Eigenkapital (115.000 Euro) aufbringt und den Rest per Kredit finanziert, müsste bei aktueller Zinslage und Kreditlaufzeit von 30 Jahren gesamt 825.000 Euro berappen.