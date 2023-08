Diebe warfen Beute vor lauter Angst wieder weg

Langfinger sind geständig

Noch am selben Abend hielt die Polizei zwei Verdächtige in Traun an. Die beiden Männer - zwei Kroaten im Alter von 22 und 39 Jahren - wurden festgenommen und zur Abklärung auf die Inspektion gebracht. Die Langfinger zeigten sich bei der Einvernahme geständig. Unmittelbar nach der Tat hätten sie Angst bekommen, deshalb landete das E-Bike eben gleich wieder im Gebüsch.