Saudis präsentierten neuen Ukraine-Friedensplan

Eines der bisher größten internationalen Treffen zu Russlands Krieg in der Ukraine ist am Wochenende in Saudi-Arabien über die Bühne gegangen: Vertreter aus rund 40 Ländern haben in Dschidda über Wege zum Ende des Konflikts geführt. Vor allem die Teilnahme Chinas - einem der wichtigsten Partner Russlands - wird als Erfolg gewertet. Diplomaten berichteten zudem, es sei ein weiterer möglicher Friedensplan im Umlauf.