Medizinzentrum im Osten der Ukraine bombardiert

Die Ukraine ist von Russland in der Nacht auf Sonntag erneut mit Raketen und Drohnen überzogen worden. Auch zivile Ziele wurden dabei ins Visier genommen: In Kupjansk im Gebiet Charkiw im Osten der Ukraine sei ein Zentrum für Bluttransfusionen bombardiert worden, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstagabend in sozialen Medien mit. Es gebe Berichte über Tote und Verletzte. Rettungskräfte löschten das Feuer.