Experte: „Das Schlimmste noch lange nicht vorbei“

In nur 48 Stunden hatte es in den Hochwassergebieten in Kärnten mehr als in einem gesamten durchschnittlichen August geregnet. Am Loibl waren es 266 Liter pro Quadratmeter! Bürgermeister von St. Paul im Lavanttal, Stefan Salzmann: „Das Schlimmste ist nicht eingetreten, die von unseren Feuerwehren eingerichteten Hochwasserschutzmaßnahmen entlang des Granitzbaches und der Lavant haben vorbildlich standgehalten.“