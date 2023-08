Lage in Slowenien kritisch, Kroatien rüstet sich

In den Überschwemmungsgebieten war die Lage besonders schlimm in Koroška. Muren gefährdeten zahlreiche Häuser, allein in Dravograd mussten am Freitag deswegen 150 Menschen evakuiert werden. Einige Ortschaften waren noch abgeschnitten. Rettungsaktionen setzten sich auch in den stark betroffenen Gemeinden Kamnik und Komenda, nördlich von Ljubjana, fort. In der Gegend wurden ebenfalls mehrere Brücken zerstört.