Unwetteropfer: „Man lebt in Angst und Bange“

In Sittersdorf stand Bürgermeister Gerhard Koller gemeinsam mit den Feuerwehren seit 3 Uhr früh im Einsatz. Samstagfrüh wurde sogar nach Eisenkappel und Kühnsdorf ausgerückt. Der Zusammenhalt ist groß. Dann musste am Weinberg in Sittersdorf ein Haus vor einer Vermurung bewahrt werden. „Der Hang am Weinberg muss beobachtet werden“, so Koller.