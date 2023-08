Die unbekannte Reise in den sicheren Hafen

Isabella (38) arbeitet in einem Reisebüro und sucht seit ihrer Scheidung nach einem neuen Partner. „Mein Antrieb hat nicht unbedingt einen sexuellen Hintergrund. Wenn das ein Mann ist, der was Interessantes zu erzählen hat, der eine interessante Lebensgeschichte hat, und der dann mit mir Essen geht oder eventuell am Wochenende verreist. Der mich bereichert irgendwie.“ Dann könnte es funktionieren mit der großen Liebe, meint sie. Aber: „Natürlich muss ich den auch anziehend finden!“