Einziger Verdächtiger hat ein wasserdichtes Alibi

Parallelen zu Brand 2022

Die örtliche Polizei und die Brandermittler des Landeskriminalamtes entdeckten auffällige Parallelen zu einem Brandereignis am 16. April 2022. Damals wurde in den Nachtstunden bei einer wenige Kilometer entfernten Firma, ebenfalls durch einen unbekannten Täter, der Lagerplatz für Spritzgussformen mit einem Brandbeschleuniger in Brand gesteckt. Beide Betriebe liegen direkt an der Bundesstraße B137 im Gemeindegebiet von Taufkirchen an der Trattnach.