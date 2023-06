Großbrand bei Tischlerei: Feuerwehrmann verletzt

Die Feuerwehr wurde am späten Dienstagabend zu einem Brand alarmiert, binnen kurzer Zeit stand eine große Produktionshalle in Vollbrand. Ein enormes Aufgebot an Einsatzkräften von immerhin 23 Feuerwehren - es wurde Alarmstufe 3 ausgelöst - stand daraufhin bei dem in Vollbrand stehenden Tischlereibetrieb in Taufkirchen an der Trattnach im Einsatz.