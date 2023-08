In den Tiefen des Internets: Wir klären auf!

Wieso ist es so schwer, Verbrecher im Darknet zu erwischen?

Alles, was im Darknet passiert, ist anonym. Namen, Adressen, Überweisungen etc. sind für niemanden von außen ersichtlich, daher ist es schwer, Verbrecher in der Realität ausfindig zu machen. Darknet-User sind meist gefinkelte Kriminelle, die keine Spuren hinterlassen und überall auf der Welt verteilt sind. Um einen User ausfindig zu machen, müssen sich Agenten der Polizei in die Aktivitäten der Verbrecher einschleusen und durch kleinste Details und Fehler die Identität der Kriminellen aufdecken. Es dauert meist mehrere Jahre, um ein Netzwerk aufzudecken und kaum wurde eine Gruppe erwischt, taucht die nächste Seite wenige Stunden später auf. Der Kampf gegen Kriminalität im Darknet ist mühsam und scheint aussichtslos.