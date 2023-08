Warum wir überhaupt in die Ferne schweifen

Ein Vanilleeis am Stiel um hundert Lire. Daran denkt Elisabeth Gürtler (73) gerne zurück. In den 1950er- und 60er-Jahren fuhr die frühere Sacher-Chefin mit ihrer Familie jeden Sommer ins italienische Grado. Noch heute eine der beliebtesten Badedestinationen der Österreicher an der Nordküste der Adria. „Das Vanilleeis kostete damals umgerechnet vier Schilling. Wir überlegten jeden Tag, ob wir es am Vormittag oder am Nachmittag kaufen sollen. Das war unser Tageshighlight“, erinnert sich die Unternehmerin.