Nach Marathon-Erfolg feiert Paszek Sprint-Sieg

Im Duell mit der Japanerin Eri Shimizu setzte sich Paszek nach nur 92 Minuten 6:3, 6:3 durch. So klar, wie es das Ergebnis vermuten lässt, war die Partie allerdings gar nicht.

Im ersten Satz verlor die Vorarlbergerin direkt ihr erstes Aufschlagspiel zum 0:1 - machte in der Folge aber vier Spiele in Serie und gab sich danach trotz eines Re-Breaks keine Blöße mehr. Im zweiten Durchgang gelangen ihr drei Breaks, während Shimizu nur einmal das Service der einstigen Nummer 26 der Welt durchbrechen konnte.