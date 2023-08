Paszek entscheidet Dreisatz-Thriller für sich

Dramatische Entscheidung

Der entscheidende dritte Durchgang war dann an Spannung kaum noch zu überbieten. Rajecki nahm der Österreicherin gleich im ersten Spiel den Aufschlag ab, doch Tamira schafften postwendend das Re-Break. Nachdem sie der Britin ihrerseits den Aufschlag zum 3:1 abnehmen konnte, konterte die umgehend zum 2:3. In der Folge brachten beide bis zum 5:4 aus Sicht von Paszek ihr Service durch. Beim Stand von 15:40 musste die Vorarlbergerin zwei Spielbälle abwehren, machte ihrerseits vier Punkte in Folge und schaffte damit das spielentscheidende Break zum 6:4.