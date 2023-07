ÖTV-Ass beendete lange Durststrecke

In Don Benito präsentierte sich das ÖTV-Ass bärenstark. In Runde eins gab sie beim 7:5, 6:7(5) und 6:4 gegen die Lokalmatadorin Lucia Cortes noch einen Satz ab. Im Achtelfinale fegte sie Nahia Berecoechea (Fra) mit 6:0 und 6:1 vom Platz, das Viertelfinale meisterte die an Nummer sieben Gesetzte gegen Justina Mikulskyte (Lit/3) eben so glatt, 6:4 und 6:1. Joanna Garland (Tpe/2) ließ die Dornbirnerin in den Semis keine Chance, 6:2 und 6:4.