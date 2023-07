Musk leitet Produktteam von X künftig persönlich

Musk kaufte Twitter im Oktober vergangenen Jahres für rund 44 Milliarden Dollar. Er hatte schon mehrfach gesagt, er wolle Twitter in eine „App für alles“ mit dem Namen X umwandeln. Jetzt änderte er schon mal den Namen. Er kündigte zudem an, in den kommenden Monaten sollen Kommunikationsfunktionen und die Möglichkeit, sämtliche Geldgeschäfte über die App abzuwickeln, hinzukommen.