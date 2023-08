Mehrjährige Haftstrafen für Fahrraddiebe

Der 39-jährige Erstangeklagte wurde Ende August letzten Jahres von der Polizei in Sachsen geschnappt, der 32-jährige Zweitangeklagte Mitte November in seiner Heimat Litauen. Seither sitzen die beiden in Untersuchungshaft am LG Feldkirch. Angeklagt sind sie wegen schweren gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls im Rahmen einer kriminellen Vereinigung. Es geht um rund 85 hochwertige Fahrräder und Zubehör im Gesamtwert von knapp einer halben Million Euro. Gestohlen bei zwei Einbrüchen in Schlins und Altach.