Welches Land wie viele Flüchtlinge versorgt

Eine Zahl gab das Innenministerium am Sonntag bekannt: 5002 Asylanträge wurden im Juni in Österreich gestellt. Das bedeutet einen Rückgang im Vergleichsmonat 2022 um annähernd 50 Prozent! Sonst scheint man Zahlenvergleiche aber zu scheuen. Das zeigt sich bei der Asylquote. Denn die aktuellen Betreuungsquoten zeigen eine Schieflage, die in öffentlich zugänglichen Statistiken kaum zu finden ist: Wien betreut derzeit rund 33.500 Menschen in der Grundversorgung. Das sind fast doppelt so viele, wie es nach der Vereinbarung mit dem Bund sein müssten.