Generali Open: „Uns war wichtig, Preise zu halten“

„Wir setzen ganz stark auf das Gesamterlebnis“

Richten wir den Blick nach vorne: Was erwartet die Besucher heuer in Kitzbühel?

Wichtig ist, dass wir die Preise weder bei den Tickets noch bei der Gastro verändert haben, sie sind dieselben wie im Vorjahr. Denn uns ist es wichtig, dass das Erlebnis hier bei uns für Familien leistbar ist. Vermeiden möchten wir, dass sie sich abgezockt fühlen. Und wir setzen auch stark auf das Gesamterlebnis. Der Besuch im Village ist kostenlos, dort gibt es bereits viel zu erleben – etwa den neuen, überdachten Playground für Kinder. Am heutigen Kids Day dürfen Kinder bis 14 Jahre gratis ins Stadion, am morgigen „Krone“-Ladies-Day sind die Tickets für die ersten 1000 Frauen kostenlos.