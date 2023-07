Kinderuni: Per Live-Schaltung ins Tiefsee-U-Boot

Was soll ein junger Mensch denn mitbringen, für eine Karriere in der Forschung? Bright: „Interesse, Freude am Dinge herausfinden, Freude mit anderen zusammenzuarbeiten. Man muss nicht alles gut können, aber viele verschiedene Dinge. Wenn man zum Beispiel an Biologie interessiert ist, braucht man auch Englisch, weil praktisch alle Arbeiten in Englisch publiziert werden.“