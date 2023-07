„Die Wahrheit liegt immer in der Mitte“

Im Vorgespräch mit Ihnen habe ich festgestellt, dass Sie eigentlich ein ganz fröhliches Kind des Kommunismus waren. Stimmt das wirklich? Die Sowjetunion hatte Bulgarien besetzt. Sie waren doch sehr eingeschränkt und hatten wenig, oder?

Wir haben es damals ja nicht als wenig betrachtet, weil wir gar nicht wussten, was es alles gab. Das kam erst viel später. Es gab nicht diesen Konkurrenzkampf, wie ich ihn später im Westen kennengelernt habe. Andererseits stagnierte natürlich alles. Es gibt immer zwei Seiten. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich am Ende des Regimes Schiwkow sozialisiert wurde, also zu einer Zeit, als schon alles zu bröckeln begann. Ich werde nie vergessen, wie ich im Jahr 1990 am musikpädagogischen Gymnasium maturierte. Wir hatten ein Fach, das hieß „Moral und Recht“. Dort sollten wir eine Prüfung zum Thema „Die Nachteile des Kapitalismus“ ablegen. Natürlich waren wir alle sehr indoktriniert und hörten andauernd, dass der Kapitalismus schlecht sei, der Kommunismus hingegen das einzig Wahre. Heute, mit Abstand, würde ich übrigens sagen, dass die Wahrheit immer in der Mitte liegt. Jedenfalls sollten wir diesen Test schreiben. Einige Tage davor kam im Radio die Meldung, dass unser Präsident Todor Schiwkow gestürzt worden sei. Am Tag der Prüfung sagte dann unser Lehrer, ein sehr netter junger Mann: „Kinder, der Test hat sich erledigt.“