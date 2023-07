Biden anerkennt 7. Enkelkind erstmals öffentlich

Hunter Biden hatte die Vaterschaft des Mädchens erst abgestritten, bis ein DNA-Test Klarheit brachte. In den vergangenen Monaten stritt er vor Gericht mit der Mutter über die Höhe der Unterhaltszahlungen für das Kind. In seinen Memoiren schrieb er, die Begegnung mit Lunden Roberts, die als Stripperin in einem Nachtclub in der US-Hauptstadt Washington arbeitete, habe in einer Zeit stattgefunden, in der er stark alkohol- und drogenabhängig war. Hunter Biden hat außer Navy noch vier weitere Kinder aus zwei Ehen.