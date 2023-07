Die Schuld-Frage zum Unglück bei AustroCel

Explosion einer Gasleitung, die unter Hochdruck stand. 147 Grad Celsius heißes Schwefeldioxid trat aus. Zu diesem Zeitpunkt am 2. Juni 2021 stand ein seit zwei Jahrzehnten in der Zellstoff-Fabrik tätiger Arbeiter (54) zur falschen Zeit am falschen Ort: Er starb bei dem Unfall an Verbrennungen und Verätzungen. Folge: Zivilschutzalarm, Großeinsatz und monatelanger Stillstand bei AustroCel. Es gab auch drei Verletzte. Im Februar des heurigen Jahres erhob die Staatsanwaltschaft Salzburg Anklage gegen den damaligen deutschen Geschäftsführer (59), drei Techniker und gegen die Firma selbst nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz.