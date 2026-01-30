Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alarmstufe 2 ausgelöst

Feuerwehren rückten zu Schwarzpulver-Explosion aus

Salzburg
30.01.2026 22:45
Symbolbild
Symbolbild(Bild: APA/Georg Hochmuth)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz der Alarmstufe 2 rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus St. Veit und aus Schwarzach am späten Freitagabend aus. Laut ersten Meldungen gab es hier in einem Schützenheim eine Explosion, bei der eine Person verletzt wurde ... 

0 Kommentare

Vor Ort war die Lage zunächst noch unklar – genauso wie die Ursache der Explosion. Auf „Krone“-Anfrage hieß es seitens der Feuerwehr, dass noch auf ein „sprengstoffkundiges Organ“ der Polizei gewartet werden müsste, bevor der Einsatz überhaupt abgeschlossen werden könne.

Lesen Sie auch:
Der Mann musste Führerschein und Autoschlüssel abgeben (Symbolbild).
Cannabis und Medizin
Polizei stoppte 54-jährigen Drogenlenker
30.01.2026
Vorfälle im Dezember
Intensive Ermittlungen: Einbrecher sind in Haft
30.01.2026
Laut Statistik
Fünf Senioren starben 2025 in Salzburg mit Fahrrad
30.01.2026

Vorerst war zudem die Rede von einer verletzten Person. Bei dem Unfall dürfte laut ersten Informationen Schwarzpulver im Spiel gewesen sein. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
210.282 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
129.987 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
124.716 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf