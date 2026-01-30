Feuerwehren rückten zu Schwarzpulver-Explosion aus
Alarmstufe 2 ausgelöst
Zu einem ungewöhnlichen Einsatz der Alarmstufe 2 rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus St. Veit und aus Schwarzach am späten Freitagabend aus. Laut ersten Meldungen gab es hier in einem Schützenheim eine Explosion, bei der eine Person verletzt wurde ...
Vor Ort war die Lage zunächst noch unklar – genauso wie die Ursache der Explosion. Auf „Krone“-Anfrage hieß es seitens der Feuerwehr, dass noch auf ein „sprengstoffkundiges Organ“ der Polizei gewartet werden müsste, bevor der Einsatz überhaupt abgeschlossen werden könne.
Vorerst war zudem die Rede von einer verletzten Person. Bei dem Unfall dürfte laut ersten Informationen Schwarzpulver im Spiel gewesen sein.
