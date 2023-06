Am Unglücksort erinnert wenig an die Tragödie

Silber glänzende Rohrleitungen, neuwertige Pumpen und Ventile. Ein Blick in die Kocherei der Halleiner Zellstoff-Fabrik AustroCel lässt kaum erahnen, dass hier vor knapp zwei Jahren eine Tragödie passiert ist. Am 2. Juni 2021 explodierte ebendort eine Hochdruck-Gasleitung. 147 Grad Celsius heißes Schwefeldioxid trat aus. Ein 54-jähriger Arbeiter starb an Verbrennungen und Verätzungen. Er war jahrzehntelang im Unternehmen beschäftigt gewesen.