Vorfälle im Dezember

Intensive Ermittlungen: Einbrecher sind in Haft

Salzburg
30.01.2026 16:28
In einer Tiefgarage wurde in Autos eingebrochen.
In einer Tiefgarage wurde in Autos eingebrochen.(Bild: Animaflora PicsStock - stock.adobe.com)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Gleich mehrfach ist in ein Objekt im Salzburger Stadtteil Lehen im Dezember eingebrochen worden. Sowohl in das Firmengebäude als auch in eine nahegelegene Tiefgarage drangen die Täter ein. Dort wollten sie sich Zugang zu neun Autos verschaffen. 

0 Kommentare

Sie schlugen die Seitenscheiben ein. Durch viele Hinweise aus der Bevölkerung, Videoauswertungen und polizeiliche Ermittlungen konnte ein  32-jähriger beschäftigungsloser afghanischer Staatsangehöriger ausgeforscht werden.

Anfangs leugnete er die Taten, schließlich gestand er, an den fünf Einbrüchen sowie an den Pkw-Einbrüchen beteiligt gewesen zu sein. Als Mittäter stellte sich ein 13-jähriger afghanischer Staatsangehöriger heraus, der ebenfalls gestand. Ihm wird noch ein weiterer Einbruch angelastet. In der Nacht auf den 16. Dezember soll er gemeinsam mit einer beschäftigungslosen 32-jährigen Österreicherin in ein Mobiltelefonfachgeschäft im Stadtgebiet eingebrochen sein und mehrere Mobiltelefone gestohlen haben. 

Die beiden 32-Jährigen wurden festgenommen, sie sind in Untersuchungshaft. Der durch die Einbruchsdiebstähle verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf über vierzigtausend Euro, wobei den größten Anteil der Sachschaden ausmacht.

Ähnliche Themen
Einbrecher
Salzburg

krone.tv

