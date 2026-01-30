Intensive Ermittlungen: Einbrecher sind in Haft

Gleich mehrfach ist in ein Objekt im Salzburger Stadtteil Lehen im Dezember eingebrochen worden. Sowohl in das Firmengebäude als auch in eine nahegelegene Tiefgarage drangen die Täter ein. Dort wollten sie sich Zugang zu neun Autos verschaffen.
Sie schlugen die Seitenscheiben ein. Durch viele Hinweise aus der Bevölkerung, Videoauswertungen und polizeiliche Ermittlungen konnte ein 32-jähriger beschäftigungsloser afghanischer Staatsangehöriger ausgeforscht werden.
Anfangs leugnete er die Taten, schließlich gestand er, an den fünf Einbrüchen sowie an den Pkw-Einbrüchen beteiligt gewesen zu sein. Als Mittäter stellte sich ein 13-jähriger afghanischer Staatsangehöriger heraus, der ebenfalls gestand. Ihm wird noch ein weiterer Einbruch angelastet. In der Nacht auf den 16. Dezember soll er gemeinsam mit einer beschäftigungslosen 32-jährigen Österreicherin in ein Mobiltelefonfachgeschäft im Stadtgebiet eingebrochen sein und mehrere Mobiltelefone gestohlen haben.
Die beiden 32-Jährigen wurden festgenommen, sie sind in Untersuchungshaft. Der durch die Einbruchsdiebstähle verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf über vierzigtausend Euro, wobei den größten Anteil der Sachschaden ausmacht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.