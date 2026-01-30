Intensive Ermittlungen: Einbrecher sind in Haft

Anfangs leugnete er die Taten, schließlich gestand er, an den fünf Einbrüchen sowie an den Pkw-Einbrüchen beteiligt gewesen zu sein. Als Mittäter stellte sich ein 13-jähriger afghanischer Staatsangehöriger heraus, der ebenfalls gestand. Ihm wird noch ein weiterer Einbruch angelastet. In der Nacht auf den 16. Dezember soll er gemeinsam mit einer beschäftigungslosen 32-jährigen Österreicherin in ein Mobiltelefonfachgeschäft im Stadtgebiet eingebrochen sein und mehrere Mobiltelefone gestohlen haben.