Schumnig geht mit einem „Prost“ in die Pension!

Ciao, „Schume“! Ganze 810 Erstliga-Spiele, 41 Tore und 159 Assists später ist für Martin Schumnig klar: Er hängt die Eisschuhe an den Nagel. „Ich bin gesund, bin fit – und so will ich in die Eishockey-Pension gehen“, erklärt der Klagenfurter, der sogar mit einem Titel abtritt: Als Kärntner Ballhockey-Meister mit seinen HSC Eeagles Poggersdorf.