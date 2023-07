Wien gleich doppelt für EU-Bio-Preis nominiert

Kolariks ökologische „Empfehlung des Tages“

Auch wenn er jetzt schon beweisen kann, dass er sein Bier CO₂-neutral zapft und seine Lebensmittel zu 100 Prozent biologisch sind, will Kolarik immer noch ein bisschen mehr: Bis in kleinste Details reicht das Nachdenken, etwa Aufsätze an sensorgesteuerten Wasserhähnen, um noch mehr Wasser zu sparen. Gerade lässt er sogar eine Mitarbeiterin zur Nachhaltigkeitsmanagerin ausbilden, damit sie das Konzept und auch ihn noch mehr vorantreibt.