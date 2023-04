Jetzt Bio-Gemüsebeete auf freien Friedhofsflächen

Wer ein Grab auf einem der 46 städtischen Friedhöfe hat, kann bald eigenes Bio-Gemüse anbauen und ernten. Durch die Zusammenarbeit mit der Firma Ackerhelden ist nun Urban Gardening auf dem Wiener Zentralfriedhof und auf dem Friedhof Südwest in Meidling möglich. Die Parzellen entstehen auf leeren Großflächen, auf denen sich keine Gräber befanden. „Unsere Kooperationspartner verfügen über umfassende Erfahrung in der Betreuung von Bio-Beeten und Hobby-Gärtnern. Mit ihrer Unterstützung können wir ein außergewöhnliches Service exklusiv für unsere Kunden anbieten“, so Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien.