Ärger über fehlende Straßenbeleuchtung

Ein Problem mit der öffentlichen Beleuchtung haben Bewohner in Plaschischen bei Keutschach – eine kleine Ortschaft mit 120 Einwohnern am Fuße des Pyramidenkogels. Diese beklagen sich darüber, dass sie Bürgermeister Gerhard Oleschko im Dunkeln sitzen lasse. „Einige müssen mit der Handylampe zum Bus gehen, um in die Arbeit oder zu Terminen zu fahren“, beschwert sich Gabriele Tomantschger. „Fragt man den Bürgermeister, den Bauhofleiter oder die Amtsleiterin, gibt es immer nur Ausreden: Kein Geld, die Lampen seien schon bestellt. Der Pyramidenkogel bringt der Gemeinde viel Geld ein. Und wir werden so behandelt“, schüttelt Tomantschger den Kopf.