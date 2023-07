Alle 97 Grindwale an Westaustraliens Küste tot

Alle knapp 100 Grindwale, die in Westaustralien gestrandet waren, sind tot. Nachdem am frühen Mittwochmorgen am Cheynes Beach nahe der Stadt Albany bereits 51 der Meeressäugetiere verendet waren, hatten Hunderte Experten und Freiwillige den gesamten Tag über vergeblich versucht, die 46 überlebenden Wale in tiefere Gewässer zu treiben.