Süßes Robbenbaby sorgt in Schönbrunn für Entzücken

Schwimmen und tauchen von Geburt an

Mähnenrobben wird das Tauchen und Schwimmen bereits in die Wiege gelegt - sie beherrschen es von Geburt an. Doch Übung macht den Meister! Erst wenn das Jungtier an Land und im Wasser sicher unterwegs ist, werden Mutter und Kind zur Gruppe stoßen. Einen Namen hat die Kleine allerdings noch nicht bekommen. „Unser Tierpfleger-Team ist schon eifrig am Grübeln nach einem passenden Namen“, teilt Johanna Bukovsky, Pressesprecherin des Tiergartens, der „Krone“ am Mittwoch mit.