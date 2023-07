„Frau Kommissarin, ist bei uns alles in Ordnung?“

Katharina Stemberger ermittelt als SOKO-Linz-Kommissarin - und sie ist in der oberösterreichischen Landeshauptstadt schon sesshaft geworden. „Es ist nicht so aufpoliert - das mag ich!“, sagt sie „geradlinig“ so wie die Ermittlerin, die sie spielt. Stemberger hat aber auch ein Buch über Zivilcourage geschrieben. Die „Krone“ trinkt mit ihr einen Kaffee im Traxlmayer.