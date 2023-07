Auto gab von selbst Gas und landete in Hausmauer

Um 7.40 Uhr wurden drei Ischler Feuerwehren von der Landeswarnzentrale zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person am Faschlweg alarmiert. Wie man von der Frau, die das Hybridfahrzeug gelenkt hatte, in Erfahrung bringen konnte, gab der Pkw auf einmal selbstständig Gas und ließ sich nicht mehr bremsen, so die Ischler Florianijünger in ihrem Bericht.