Warum Quallen einmal die Welt retten könnten

Ob an der Adria oder in der Donau: Quallen, vor allem wenn sie gehäuft vorkommen, trüben das Badevergnügen. Zu Unrecht - sind die meisten von ihnen doch vollkommen ungefährlich und noch dazu ein nützlicher Quell an Möglichkeiten. Forscher trauen den Nesseltieren sogar zu, die Welt zu retten.