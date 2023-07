Quallen in der Donau? Das steckt dahinter

Warum so viele und so plötzlich?

Beim „Krone“-Check am Sonntagabend (Video oben) in der Kuchelau zeigt sich: Zu finden sind die kleinen Nesseltiere vereinzelt überall, eine Plage wie im Tweet der Moderatorin ist nicht auszumachen. Dass sie überhaupt mit freiem Auge sichtbar werden, liegt an der langen Hitzeperiode, die die Donau aufgeheizt hat. Denn die meiste Zeit über leben die Tiere als nur ca. 2 mm große Polypen sesshaft am Grund stehender, nährstoffreicher Gewässer oder auf Wasserpflanzen und ernähren sich von Einzellern und Nematoden (Fadenwürmern). Erst bei Wassertemperaturen von über 25 Grad Celsius können zusätzlich durch Knospung sogenannte Medusen gebildet werden - die man dann beim Schwimmen an der Oberfläche sieht.