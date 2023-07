Shiffrin und Kilde lassen die Hüften schwingen

Bei Shiffrins Followern kam die kleine Tanz-Einlage jedenfalls gut an, die Fans der 28-Jährigen schmelzten nur so dahin. „Barbie und Ken, seid ihr es?“, kommentierte ein Nutzer etwa den Post. Ein anderer schrieb: „Ihr zwei seid so entzückend zusammen.“ Ob die beiden Ski-Stars auch im Winter wieder über den Eishang tänzeln werden? Das Taktgefühl ist jedenfalls schon einmal da.