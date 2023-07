Verschwundener 16-Jähriger lag reglos im Feld

Doch die Suchmannschaften - es waren nach der Vermisstenmeldung um 9.15 Uhr ab etwa 13 Uhr etwa 130 Helfer im Einsatz - hatten in der Hitze am Sonntag Erfolg. Die Crew des Polizeihelikopters entdeckte in einem Getreidefeld, etwa 800 Meter vom Festgelände entfernt, den jungen Mühlviertler reglos am Boden liegend. Als Helfer zu ihm kamen, die Erleichterung: Er war dehydriert, aber ansprechbar, wenn auch etwas verwirrt. Ob er gestürzt war, sich einfach zum Schlafen hingelegt hatte oder etwas anderes passiert war, ist noch unklar. Doch jetzt überwiegt die Freude, dass die Suchaktion ein gutes Ende gefunden hat.