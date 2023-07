Jugendliche begingen mehrere Einbrüche

Unter anderem brachen die Beschuldigten in die Volksschule Tosters ein, in den Kiosk beim Wildpark Feldkirch und in mehrere Wohnungen im Raum Feldkirch-Tosters. Dabei wurden Bargeld, Fahrräder (E-Bikes) und anderes gestohlen. Zwei E-Bikes konnten noch keinem Geschädigten beziehungsweise keiner Geschädigten zugeordnet werden. Die Polizeiinspektion Feldkirch ersucht Personen, die Angaben zu den beiden Bikes machen können, sich mit der Exekutive in Verbindung zu setzen (Tel. +43 (0) 59 133 8150).