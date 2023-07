Vom Kapitän im San Siro zum Chef im Falken-Tor

„Ich brenn’ schon voll auf meine Kapfenberg-Premiere in Deutschlandsberg!“ Ex-Nationalteam-Schlussmann Richard Strebinger will im steirischen Cup-Derby seine Falken-Ära mit einem Sieg eröffnen. Der 30-jährige Wr. Neustädter, dessen Visitenkarte Einsätze im ÖFB-Team (2018 unter Foda in Dänemark), der Champions League, der Europa League und der deutschen Bundesliga (bei Bremen hat er an der Seite von Junuzovic und Prödl gespielt) aufweist und der 250 Mal den Rapid-Dress getragen hatte, will nach quälend langer Spielpause wieder angreifen.