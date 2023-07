Missbrauchsprozess wird nicht neu aufgerollt

Ex-US-Präsident Donald Trump erlitt erneut einen Rückschlag vor Gericht. Ein Richter in New York wies am Mittwoch den Antrag von Trumps Anwälten ab, den Zivilprozess wegen sexuellen Missbrauchs neu aufzurollen. Richter Lewis Kaplan entschied laut übereinstimmenden US-Medienberichten, dass die Geschworenen in diesem Prozess nicht zu einem „ernsthaft falschen Ergebnis“ gekommen seien, entgegen den Behauptungen von Trumps Verteidigung.