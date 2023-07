Bis zu 46 Grad - Hitzerekorde in Italien gemessen

Die große Hitzewelle hat das Mittelmeer - darunter auch Spanien und Griechenland - damit weiterhin fest im Griff. Am Mittwoch gilt in 23 größeren italienischen Städten die Alarmstufe Rot für Hitze. In Florenz und Bologna werden beispielsweise 37 bis 39 Grad erwartet. Sogar auf einer Höhe von 1220 Metern in Santo Stefano di Sessanio wurden noch Temperaturen über 30 Grad gemeldet.