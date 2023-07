Fahrerflucht nach Rad-Unfall: Polizei sucht Zeugen

Schon am 29. Juni gegen 07:15 Uhr - laut Polizei wurde der Fall erst jetzt bekannt - kam es in der Hilmteichstraße in Graz zu einem schweren Fahrradunfall. Eine 27-Jährige wollte mit ihrem Rennrad vor der Kreuzung Hilmgasse - Schubertgasse eine andere Radfahrerin überholen. Als sie auf gleicher Höhe waren, soll die andere Radlerin geschwankt sein, weshalb die 27-Jährige auswich, mit dem Vorderreifen in die Straßenbahnschienen kam und stürzte.