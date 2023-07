Ganzes Tal steht nach Unwetter unter Schock

Knapp zehn Minuten reichten am Montagabend für das Unwetter aus, um gleich mehrere Ortschaften im Jauntal zu verwüsten (wir berichteten). Wenige Stunden später, bei Tagesanbruch, wurde dann das gesamte Ausmaß der Katastrophe sichtbar. Das Unwetter forderte insgesamt zehn Verletzte. Ein Neunjähriger wird im Klinikum intensivmedizinisch betreut, er wurde auf dem Gelände des Campingplatzes am Gösselsdorfer See verletzt.