Van der Bellen saß wegen Unwettern in Zug fest

Zugetragen haben sich die Szenen in einem Zug kurz vor dem Roppener Bahnhof in Tirol. Ausgerechnet in jenem, in dem sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf dem Weg zu den Bregenzer Festspielen befand. Die ÖBB mussten gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr die zahlreichen Passagiere - unter ihnen auch der Bundespräsident - evakuieren. Die Einsatzkräfte beruhigten die Passagiere und versorgten sie mit Wasser. Der Grund für den Stillstand waren entwurzelte Bäume, die in die Oberleitung gefallen waren.