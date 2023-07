Unwetter kappte Strom für 10.000 Haushalte

Aus dem Westen rollten dunkle Wolken schon am Nachmittag über Kärnten und erreichten am frühen Abend das Klagenfurter Becken. Bei vielen Kärntnern wurden gleich die Erinnerungen an den vorigen Abend wach, der große Zerstörungen mit sich gebracht hatte. Während die Feuerwehren in Unterkärnten noch die Schäden beseitigten, ließen Unwetterwarnungen das Schlimmste befürchten. Starker Windböen und schwere Niederschläge begleiten die Gewitter in ganz Unterkärnten.