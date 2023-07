Hört auf mit dieser Ausschließeritis!

Erst tiefste Beschimpfungen, dann genderfreie Trautsamkeit!

So geschehen zuletzt beispielsweise in Niederösterreich. Eine Koalition zwischen ÖVP und FPÖ galt während des Wahlkampfes noch als ausgeschlossen. Wir erinnern uns: die Schwarzen warnten vor einem rot-blauen Gespenst, das das Land in den Abgrund stürzen wird, die FPÖ griff mit „Moslem-Mama“ selbst für die Blauen ungewohnt tief in die Polter-Kiste. Und nun? Alles vergessen, die beiden koalieren in genderfreier Trautsamkeit!